Гід покупця: яким критеріям має відповідати сейф для збереження зброї

В останні кілька місяців інтерес українців до вогнепальної зброї зріс багаторазово. Як і кількість людей, які отримали дозвіл єю володіти. Проте згідно з чинним законодавством, а конкретно – наказом МВС №622, кожному власнику обов’язково потрібен сейф для зброї.

Спеціалісти компанії “Ібіс”, розповідають про цей момент детальніше.

Яким має бути сейф для зброї?

Головна проблема полягає в тому, що конкретні нормативи в цьому наказі стосуються лише відомчої зброї, яку правоохоронці зберігають удома. Але навіть там немає вимог щодо зламо- та вогнестійкості. Для решти власників вказані лише загальні рекомендації. Тобто: «сейф має бути металевим і замикатися на замок, ключ від якого є тільки у власника вогнепальної зброї».

Отже, будь-який сейф, який відповідає цим критеріям і має потрібні розміри, може вважатися збройовим. Однак якщо ви дійсно хочете забезпечити безпечне зберігання вогнепальної зброї, то він має відповідати наступним критеріям:

Товщина стінок – не менше 3 мм. Причому передня стінка має бути товще бічних. І, в ідеалі, із захистом від висвердлювання.

Не менше двох внутрішніх замків. Можна механічні, кодові або електронні. Головне, щоб можливість відкрити їх була тільки у власника зброї.

Сейф для зброї повинен жорстко фіксуватися до підлоги або стіни, так що в його конструкції повинні бути заздалегідь передбачені для цього захищені вузли кріплення.

Патрони можуть зберігатися як у загальному відділі, так і у спеціальному, призначеному виключно для них. Виняток – згадана вже відомча зброя. Там лише окреме зберігання.

Зброю можна зберігати як у розібраному, так і в зібраному вигляді. Головне – у розрядженому стані.

Раніше при зберіганні 3 та більше одиниць вогнепальної зброї сейф потрібно було встановлювати на сигналізацію. Тепер це не жорстка вимога, а рекомендація, яку бажано слідувати.

Види сейфів

Найпоширеніша класифікація – за призначенням. Залежно від нього всі сейфи діляться на:

Мисливські (зазвичай – зберігання гладкоствольної зброї)

Для нарізного

Для пістолетів (у тому числі і травматичних)

Крім того, вважається, що окремі види мають відповідати специфічним вимогам. Саме що «вважається», оскільки чітких визначень немає – лише «міркування здорового глузду». Але якщо коротко, то:

Для гладкоствольного обов’язково наявність кількох замків, товщина стінок від 2 мм та відділення для зберігання боєприпасів з більш товстими стінками.

Для нарізного – товщина металу від 3 до 5 мм, але можна і більше, обов’язкова наявність декількох замків, кріплень для фіксації на стіні або підлозі та ложементу для фіксації зброї у заданому положенні.

Для пістолетів – товщина не менше 2 мм, окремий відсік для набоїв не обов’язковий, але потрібен трейзер, що розмежовує простір для цього.

Також існують так звані «приховані» сейфи. Вони відповідають усім критеріям, але ще й додатково маскуються під якийсь предмет меблів. Це знижує шанс того, що потенційний злодій їх виявить та розкриє.

Транспортування

Цей момент також описаний у наказі №622. Згідно з ним, будь-яка вогнепальна або пневматична зброя повинна перевозитися виключно у розрядженому вигляді та у спеціальному чохлі або футлярі. «Розряджений», згідно з ДСТУ 28653:2009, означає, що в патроннику такої зброї відсутній патрон. При цьому в магазині вони можуть перебувати.

Проте, краще перевозити зброю та магазини окремо, оскільки деякі службовці правопорядку мають якісь свої уявлення про те, як це все має відбуватися, не пов’язані з офіційними інструкціями. Тому краще зайвий раз їхню увагу не привертати.

Що стосується чохлів, то вони повинні захищати вміст від води, пилу, бруду, а також від випадкових ударів і спрацьовування спускового гачка. Тому їх виготовляють із щільних матеріалів і забезпечують різними замикаючими механізмами. У випадку футлярів також обов’язкова наявність внутрішніх кріплень – для ще більше безпеки.

Де купити сейф?

Купити чохол для рушниці або сейф для її зберігання можна в спеціалізованих магазинах. Чому саме там? Тому, що там повинні знати, яким такий аксесуар має бути. Сейфів це теж стосується – вони можуть відповідати усім вимогам, але бути, м’яко кажучи, не надто зручними у використанні.

Крім того, продавці-консультанти підкажуть, як правильно вибирати сейфи, де їх встановлювати і якими додатковими засобами безпеки можна оснастити.