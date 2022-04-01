Гид садовода: особенности плодов хурмы и выращивания ее в Украине

Очень вкусный, сладкий плод ― хурма, который относительно недавно стали выращивать в Украине, славится своей популярностью. Его теперь можно не только купить в зимний период, чтобы насладиться особенным медовым вкусом, но и посадить самостоятельно у себя дома. Как отмечают специалисты компании «Экосад», сегодня можно купить саженцы хурмы даже на интернет-площадках.

Особенности плодов хурмы

Хурма ― очень полезный продукт. Если его употреблять регулярно, то можно значительно улучшить зрение, так как фрукт насыщен бета-каротином. Кроме того, это многофункциональный витамин, который способен предотвратить от пневмонии и бронхита, а также ускорить процесс выздоровления от этих болезней. Хурма также помогает нормализовать пищеварительные процессы. Плод имеет в своем составе множество полезных микроэлементов, которые укрепляют сосуды, сердце, другие жизненно важные органы.

Магний, содержащийся во фрукте, выводит все бесполезные соли, тем самым разгружая почки. Кроме того, магний благотворно влияет на нервную систему, а это значит, что должно помочь уменьшить влияние стрессовых состояний и депрессий.

Хурма содержит в себе много сахара, поэтому дает быстрое насыщение. Много ее съесть не получится по этой же причине.

Особенности выращивания хурмы

Саженцы хурмы можно высаживать как ранней весной, так и поздней осенью. Все зависит от того, в каком регионе их высаживать, отмечают эксперты компании. Если на северной части страны, то лучше всего сажать культуру весной. А если климат более теплый, то осенью. Помните о том, что хурма была привезена из теплых стран, поэтому она плохо переносит сильные морозы. На зиму нужно укутывать деревья, чтобы те не замерзли и не погибли. В качестве утеплителя используйте камыш, бумагу, прочие натуральные вещества. Синтетические не подойдут, так как они плохо пропускают кислород, что негативно повлияет на рост и развитие растения.

Если производить посадку осенью, то удобрять сразу их не нужно. Лучше всего это сделать уже летом, причем в августе, чтобы подготовить дерево к следующей осени и зимовке. Растение нужно много и часто поливать. Несмотря на то, что оно нуждается больше всего в тепле и солнце, о поливе забывать не стоит, так как хурма лучше всего растет, когда грунт влажный.

Также обратите внимание на то, что дерево нужно регулярно обрезать. Если это делать, то культура будет хорошо расти. Первые плоды можно получить спустя 5 лет после посадки. Сами же плоды крупные, размером с яблоко. Поэтому собирать их несложно. С одного дерева урожай может быть до 55 кг, но все зависит от выбранного сорта. Вид, оттенок и форма плода также зависят от сорта.

Приобретать саженцы хурмы лучше в специализированных магазинах, где саженцы растут в экологически чистой среде, что повлияет на их будущее здоровье и имеют стандарты качества. Как правило, там создаются специальные условия для них, чтобы они закалялись и были готовы к морозам и не используют в качестве удобрений химические средства, а только натуральные. Поэтому растения готовы жить в умеренном климате, легко перенесут погодные перепады, прекрасно будут расти в открытом грунте.

Также всегда можно поговорить с консультантом, спросить у него совета касательно своего выбора.