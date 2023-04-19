Гид автолюбителя: признаки неисправности рулевой рейки в автомобилях Ford и их причины

Если составлять рейтинг наиболее популярных иномарок в Украине, одну из первых позиций займут автомобили американской компании Ford. Они отличаются качеством сборки и высоким уровнем комфорта, однако украинские дороги могут оказать свое деструктивное влияние даже на них. Особенно, по данны компании Euromotors https://euromotors.com.ua/brand/ford/, страдают рулевые рейки, независимо от их вида (механика, гидравлика, электрика) и комплектации.

Эксперты компании, чтобы избежать проблем, советуют изучить причины и признаки неисправности єтого автомобильного узла.

Как определить поломку рулевой рейки?

Точно определить место неисправности и оценить серьезность поломки может только профессиональная диагностика. Однако владельцы различных моделей автомобилей Форд могут понять, что рулевая рейка вышла из строя, по таким признакам:

стук в передней подвеске — особенно сильно его слышно на дорогах с выбоинами, а со временем стук появляется и на гладких поверхностях;

масло под авто — так можно определить выход из строя гидравлической рейки;

сложности с вращением рулевого колеса — руль особенно тяжело вращается на первых этапах движения;

ухудшение маневренности — руль может не возвращаться на исходную позицию после маневра, или автомобиль слабо реагирует на его поворот.

Также одним из признаков неисправности рейки и комплектующих элементов будет вибрация рулевого колеса. Изначально биение будет проявляться на поворотах, а позже и на прямой дороге.

Почему изнашивается рулевая рейка?

По мнению специалистов компании, рулевые рейки в автомобилях выходят из строя по таким причинам:

движение по разбитым дорогам;

проникновение влаги под корпус авто.

Снизить риск поможет регулярный уход за транспортным средствам и аккуратная езда, однако особенности климата и плохое качество дорог все равно рано или поздно сделают свое дело. В этом случае придется искать замену вышедшему из строя узлу, при этом важно найти надежного поставщика, желательно оригинальных деталей, это может быть поставщик б/у деталей с разборок из стран ЕС или заказ оригинальных запчастей через официальные сервисные центры производителей авто.