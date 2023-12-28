Гид покупателя: какие клеи используют для скрепления деталей из дерева?

За последние полвека технологии изготовления изделий из дерева претерпели значительные изменения, подобно многим другим областям производства и инженерии. Лазерные системы для резки и гравировки привнесли новые возможности в дизайне и декорировании деревянных изделий. Появление новых видов клеев и улучшение их характеристик (например, водостойких клеев ил термоклеев) сделали соединение деревянных деталей ещё более надежным и прочным. Мастера по деревообработке могут теперь выбирать клей для дерева какой лучше подходит в том или ином случае, так как их теперь не один вид, — отмечают эксперты компании LUX-X.



Также прогрессу в этой области способствовало появление программ для цифрового проектирования и моделирования значительно улучшили способы создания и тестирования дизайна деревянных изделий.

С растущим вниманием к устойчивости и охране окружающей среды, производители стали активнее использовать технологии, направленные на более эффективное использование ресурсов, устойчивое лесопользование и переработку отходов.

Использование композитных материалов, комбинирующих дерево с другими материалами, такими как стекловолокно или полимеры, позволяет создавать изделия с улучшенными характеристиками прочности и долговечности. Эти технологические изменения сделали производство деревянных изделий более эффективным, разнообразным и устойчивым к изменениям в требованиях рынка и стандартам качества.

Как скрепляют детали из дерева в изделиях?

Существует несколько методов скрепления деталей из дерева в изделиях, и выбор конкретного метода зависит от конструкции изделия, его предназначения, эстетических предпочтений и других факторов. Специалисты компании отмечают пять наиболее распространенных методов:

Одним из наиболее распространенных способов соединения деталей из дерева является использование клея. Клей может быть использован между поверхностями, которые затем склеиваются вместе. Этот метод обеспечивает прочное и долговечное соединение. Различные виды клеев используются в зависимости от требований, такие как водостойкий клей для наружного использования. Винты и болты могут быть использованы для скрепления деревянных деталей, особенно если требуется разборка и повторная сборка. Производители мебели и других изделий могут использовать винты для крепления частей каркаса или элементов декора. Столярные шипы и гнезда – это древний метод включает в себя создание отверстий в соединяемых деталях, вставку столярных шипов в одну из деталей, а затем соединение их с другой деталью. Это обеспечивает точное выравнивание и прочное соединение, иногда шипы ставятся на клей. Деревянные шпонки – єто еще один старый способ крепления. Шпонки представляют собой небольшие деревянные детали, которые вставляются в предварительно выполненные отверстия в соединяемых деталях. Они используются для укрепления и стабилизации соединения иногда с клеем. Кроме вышеперечисленных методов, используются различные виды мебельной фурнитуры, такие как врезные петли, стяжки, защелки и другие элементы, чтобы обеспечить прочное соединение деревянных деталей и обеспечить функциональность изделия.

Выбор метода зависит от конкретных требований проекта, стиля дизайна и желаемой прочности соединения.

Если наиболее распространенным способом соединения деталей из дерева является использование клея, то какие клеи используются?

Для соединения деревянных деталей широко применяются различные виды клеев, и выбор зависит от конкретных требований, говорят специалисты LUX-X. Некоторые из наиболее распространенных клеев, используемых в столярном деле и производстве изделий из дерева более давние некоторые более современные:

ПВА клей (поливинилацетатный клей) является одним из наиболее распространенных в столярном деле с давней историей. Его изобрели еще в 1912 году в Германии. Он обладает хорошей прочностью, отличной способностью к адгезии к дереву и не имеет сильного запаха. ПВА клей доступен в различных вариантах, таких как водостойкий ПВА для применения внутри помещений и клеи, устойчивые к воде, для использования на улице.

Мочевинные клеи – также известны как казеиновые клеи. Они создают прочное и долговечное соединение, и могут быть полезны в условиях, где требуется высокая стойкость к влажности. Однако они имеют ограниченное время открытой сушки.

Эпоксидные клеи появились в 1940-м году. Клеи на основе смолы обеспечивают высокую прочность соединения и обладают химической стойкостью. Они часто используются для склеивания деревянных деталей, где требуется дополнительная прочность, например, при склеивании стыков в деревянных конструкциях.

Метилцеллюлозные клеи характеризуются высокой стойкостью к влажности и обычно применяются в производстве мебели которая предназначена для влажных помещений.

Полиуретановые клеи начали использовать в начале 1950-х. Эти клеи обеспечивают выдающуюся прочность и эластичность. Они также стойки к влаге и могут использоваться для склеивания различных типов дерева.

Формальдегидные, мочевинно-формальдегидные клеи часто применяются в производстве фанеры и деревянных плит.

Термоклеи также известны как горячие клеи или расплавы, стали широко использоваться в различных областях в последнее время, включая производство изделий из дерева. Термоклей представляет собой клей, который расплавляется при высокой температуре и наносится в расплавленном состоянии на соединяемые поверхности. После охлаждения клей затвердевает, обеспечивая прочное соединение.

При выборе клея важно учитывать условия эксплуатации изделия, требования к прочности соединения, а также возможные эстетические и экологические аспекты (например, наличие или отсутствие формальдегида). Некоторые профессиональные производители мебели и столярных изделий могут комбинировать различные виды клеев в зависимости от конкретных задач и требований.