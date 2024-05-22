Гид покупателя: параметры выбора современного матраса с пружинами и особенности изделия

Пружинные матрасы — одни из самых популярных и востребованных на рынке. Это обусловлено большим выбором моделей, что позволяет каждому подобрать наиболее подходящий вариант в зависимости от своих предпочтений. Такие спальные аксессуары оснащены пружинным блоком, который может быть зависимым или независимым. Часто он дополнен несколькими слоями различных наполнителей для улучшения характеристик изделия. Такие модели можно найти по разным ценам, в зависимости от особенностей каждого варианта.

Эксперты магазина мебели Amebli рассказывают о нескольких вариантах конструкций современных матрасов https://amebli.com.ua/ru/pruzhinnye-matrasy/например, с зависимым или независимым пружинным блоком в чем заключаются их различия и влияют ли они на срок службы и ортопедический эффект.

Зависимые пружины: чем хороши

Зависимый тип пружинного блока Bonell создается из биконусных пружин, состоящих из 4 или 5 связанных между собой витков. Когда одна из них сжимается, соседние пружины тоже сжимаются, благодаря чему движения одной пружины точно повторяются другими. Блок «Боннель» имеет несколько преимуществ.

Высокая прочность и долговечность. На каждый квадратный метр изделия приходится примерно 110–150 пружин, и их количество влияет на цену. Все элементы надежно закреплены и сконструированы таким образом, чтобы не соприкасались и не скрипели. Оптимальная жесткость. Данный тип пружинного блока хорошо выдерживает небольшие нагрузки без деформации и потери своих свойств. Доступная цена. Матрасы «Боннель» гораздо дешевле, чем модели с независимым блоком.

Однако следует учитывать и минусы изделия. Например, способность матраса адаптироваться к форме тела и точно повторять его контуры не так высока, как у других типов. Со временем изделие может продавиться и провиснуть.

Независимые пружины — лучший выбор?

Ищете идеальное решение для обеспечения здорового сна и поддержки спины? Ортопедический матрас с инновационной системой независимого пружинного блока разработан с учетом потребностей вашего тела, обеспечивая оптимальную поддержку для позвоночника и суставов. Каждая пружина упакована в отдельный чехол, что гарантирует комфорт и анатомический эффект. Благодаря этому, матрас не прогибается в другой стороне, когда кто-то из партнеров двигается во время сна.

Главные критерии выбора матраса

При выборе ортопедического матраса необходимо учитывать несколько основных аспектов.

Жесткость. Для большинства людей с весом от 60 до 90 кг оптимальным выбором будет матрас средней жесткости. Слишком мягкий не обеспечивает хорошей поддержки спины во время сна, а излишне жесткий может вызвать дискомфорт. Однако если у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, лучшим вариантом будет умеренно жесткий или жесткий матрас. Размеры. Перед покупкой обязательно стоит измерить спальное место, чтобы подобрать наиболее оптимальный матрас по габаритам. Количество пружин. Для моделей с пружинным блоком это важный критерий, который влияет на комфорт и долговечность конструкции. Чем больше пружин, тем матрас более надежный и прочный, он будет обеспечивать идеальную поддержку спины и не провиснет даже под большим весом.

Наполнитель также играет ключевую роль при выборе матраса. Пружинные могут содержать как натуральные, так и синтетические материалы, которые также оказывают влияние на жесткость изделия.