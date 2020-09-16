Кредитную квартиру принудительно не отнимут: ВР приняла измененный закон о валютной ипотеке

Депутаты Верховной Рады приняли в новой редакции закон о моратории на взыскание имущества граждан, переданного в обеспечение кредитов в иностранной валюте.

Предложения президента поддержали 297 народных депутатов, сообщает сайт парламента Украины.

В проголосованной редакции мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, продлен еще на 6 месяцев (т.е. до 21 апреля 2021 года), а из текста документа изъята норма о возможности принудительного (без согласия владельца) изъятия имущества, в том числе по договорам залога/ипотеки или в соответствии с кредитным договором. Также решено не отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложено в качестве обеспечения исполнения обязательств.

В первоначальной редакции, которую Рада одобрила 16 июля с подачи народного депутата Александра Дубинского, мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам продлевался до 1 января 2022 года. Президент вернул закон в парламент со своими замечаниями в середине августа 2020 года.

Напомним, в июне Верховная Рада Украины также внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»