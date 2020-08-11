Мужчина отсудил у Одесского горсовета ₴200 тысяч за травму во время урагана (видео)

Спустя пять лет мужчина отсудил у Одесского горсовета 200 тысяч гривен.

Эту сумму одесситу возместят за травмы, которые он получил во время урагана в 2015 году.

Тогда на Соборной площади на него рухнуло дерево и одессит получил перелом бедренной кости, в последствии — инвалидность 2 группы.

Когда пострадавший обратился в суд, выяснилось, что за участок, на котором стояло дерево, отвечает горсовет. В результате Малиновский районный суд постановил взыскать с мэрии и «Горзелентреста» 83,2 тысячи гривен материальной и 100 тысяч моральной компенсации.

Также мужчина получит 10 тысяч гривен, чтобы покрыть траты на судебное разбирательство. // kekc.news