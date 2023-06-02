На столичному Північному мосту частково обмежать рух транспорту (схема)

Із 08:00 3 червня до 08:00 5 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє КМДА.

На Північному мосту виконають поточний ремонт крайніх правих смуг. Роботи проводитимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік.