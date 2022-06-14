Нацполіція та онлайн-сервіс Uklon впровадять систему сповіщення для пошуку зниклих дітей

Відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник Голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич та операційний директор і співзасновник компанії «Уклон Україна» Сергій Смусь.

У межах співпраці онлайн-сервіс виклику авто розпочинає розробку та впровадження серед своїх клієнтів системи сповіщення про розшук дітей. Відтак сповіщення із детальною інформацією про розшук та світлина дитини поширюватиметься серед користувачів сервісу саме в тих зонах пошуку, де востаннє бачили дитину.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич наголосив на важливості такої ініціативи, особливо в умовах військової агресії рф проти України:

«Ми проводимо колосальну роботу для розшуку дитини, підключаємо і громадськість, і соцмережі, мобільних операторів. Але навіть коли одна дитина не знайдена – це дуже страшна біда. І такий інструмент з використанням вашого додатка, впевнений, стане дуже ефективним. Допомога громадськості, допомога бізнесу у розшуку дітей – для нас це дуже важливо».

Операційний директор та співзасновник онлайн-сервісу Сергій Смусь зазначив, що у компанії достатньо технічної експертизи та напрацьованих сучасних рішень для інфраструктури міст, які можуть бути корисними за межами бізнесу:

«Ми – українська компанія, і вже давно залишаємося поруч із українцями, які б не були часи. І я радий подібному партнерству. Дійсно хочу, щоб таких спільних проєктів ставало в нашій країні більше. Бізнес може стати сильним партнером для держави та приносити суттєву користь у життя та безпеку українців».

Наголошуємо, що коли йдеться про зникнення дитини, не варто зволікати: чим раніше поліція отримає повідомлення про зникнення, тим швидше можна повернути малечу додому.

Національна поліція України