Олексій Білошицький: Ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України (місця розташування)

З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)
вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;
вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;
м. Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”)
вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;
вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;
вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;
просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;
м. Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”)
вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;
Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;
Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”)
на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;
на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;
на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;
Відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації.
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС
Керуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР.
Національна поліція України