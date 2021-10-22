Олексій Білошицький: Ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України (місця розташування)

З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування приладів:

м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”) вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли; вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена; м. Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”) вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова; вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського; вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти; просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ; м. Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”) вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака; Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”) на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка; Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”) на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава; на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків; на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків; на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ; на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків; на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків; на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків; на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа; на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

Відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації. З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС

Керуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР.

Національна поліція України