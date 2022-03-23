Під час війни водіям легкових автівок дозволили управляти вантажівками

Кабінет міністрів України постановив, що водії категорії В можуть сідати за кермо вантажних автомобілів у період воєнного стану.

Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 22 березня № 348.

Кабмін постановив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Категорія B — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, – восьми, право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли вісімнадцятирічного віку.