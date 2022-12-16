Таксі-бариги в Києві підняли ціни «до небес» через зупинку метро (фото)
Зараз ще не година пік, тож, цілком очікувано, що ціни на таксі досягнуть нових висот.
Після масованої ракетної атаки Росії зафіксовано влучання в об’єкти енергетики в кількох областях України, запроваджено екстрені відключення світла. Для жителів Києва справжнім ударом стало те, що сьогодні зупинилося метро. Столична підземка не курсуватиме до кінця дня.
Тим, що в Києві метро не працює, миттєво скористалися таксисти – ціни на їхні послуги злетіли “до небес”. Вартість поїздки накручена у 2-3 рази. Й зараз – не година пік. Тобто ввечері людям, які мали б їхати додому на метро, доведеться викласти чималу суму, якщо вони наважаться скористатися послугами таксі.
Так, для прикладу поїздка із Шевченківського району столиці до Подільського в середньому навіть у вечірні години коштувала до 100 грн. Наразі ж вона сягає 300 грн на сервісі таксі Bolt та 150 грн на Uber.
А от дістатися з правого берега Києва на лівий – те ще задоволення. Вам доведеться розщедритися на понад 500 грн, якщо ви викличете Bolt, та викласти понад 300 грн за поїздку в Uber.
Зупинка метро в Києві 16.12.2022
Росія вранці 16 грудня завдала масованого ракетного удару по території України. Унаслідок “прильотів” пошкоджено об’єкти енергетики у кількох областях.
Під час повітряної тривоги метро в Києві зупинилося й працювало як укриття. Згодом з’явилася інформація, що на деяких станціях підземки пропало світло. А у другій половині дня у КМДА заявили, що 16 грудня до кінця дня поїзди метро в Києві не курсуватимуть через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.
Також влада Києва повідомила, що у п’ятницю в місті додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути, та частково – маршрути метро. // УНІАН