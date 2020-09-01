Турция обвинила российские власти в угнетении крымских татар: официальное заявление МИД

В Турции обеспокоены обысками, которые российские силовики проводят в домах крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщают на сайте турецкого МИД.

«Мы с тревогой следим за обысками в домах турок-крымских татар и задержаниями, которые произошли в Крыму сегодня утром. Это последний пример кампании систематического притеснения и запугивания крымских татар после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Турция продолжит поддерживать своих сородичей, крымских татар, которые защищали свои права и интересы мирными средствами и пытались сделать так, чтобы их голос был услышан демократическими методами«, — говорится в сообщении.

Напомним, что утром, 31 августа, задержали четверых крымских татар, в домах которых российские силовики проводили обыски.

«Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе», – утверждают активисты.

Также стало известно о обысках российских силовиков в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах. По данным активистов, обыски проходили в домах также Эневера Топчи, Айдера Аблякимова и Ридвана Умерова. // Апостроф