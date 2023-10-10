У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки: вночі очікується похолодання

У Києві очікуються заморозки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у столиці оприлюднив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, найближчої ночі температура повітря у Києві знизиться до 0…-2 градусів.

“Вночі 11 жовтня заморозки у повітрі 0…-2°. І рівень небезпечності, жовтий”, – йдеться у попередженні.

Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

По області вночі очікуються сильні заморозки 0…-5°, а температура вдень становитиме 9-14° тепла. У Києві стовпчики термометрів вдень 11 жовтня покажуть 12-14°.

Заморозки у Київській області

Раніше Український гідрометцентр попередив про заморозки по Київщині.

Прогнозується, що вночі 11 жовтня у Київській області будуть сильні заморозки у повітрі 0…-5°. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Коли у Києві потеплішає – прогноз

За даними Укргідрометцентру, у Києві найближчими днями збережеться доволі холодна погода. Підвищення температури у столиці очікується з 12 жовтня, коли стовпчики термометрів покажуть більш комфортні +21°. // УНІАН