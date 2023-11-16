У мережі поширюють дипфейк для водіїв: як він виглядає та яку дезінформацію містить
У мережі ширяться нові відеоролики з дипфейком для водіїв. Зміст цих роликів – неправдива інформація щодо негайного обміну водійських прав. Відеоролики розповсюджують у TikTok.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Інституту масової інформації у Facebook.
У відеороликах використовують обличчя відомих українських телеведучих і усі відео поширюють фейкові акаунти “Єдині новини” та “ТСН”. Ведучі розповідають про “новий закон”, за яким потрібно негайно обміняти водійські права на нові, нового зразка. Бо інакше – будуть конфісковувати автомобілі.
“Достатньо більш-менш уважно дослухатися до тексту, накладеного на зображення ведучих, щоб зрозуміти, що він є неправдивим. Наприклад, там ідеться про те, що “закон вводять у деяких областях України”, чого не може бути, адже в Україні не буває регіональних законів. Крім того, в одному з відео голос робить помилку в наголосі, говорячи “на дорогах” і наголошуючи на останньому складі, що є типовою помилкою для електронних сервісів озвучування текстів та ресурсів на базі штучного інтелекту, які й використовують для створення дипфейків”, – зауважив медіааналітик ІМІ Дмитро Баркар.
Скриншоти
Є підстави вважати, що ці фейкові відео виготовляють у РФ чи можливо росіяни, тим більше російська пропаганда знову не впоралася та викрила сама себе.
“Саме обмовка про нібито запровадження “закону” в областях наводить на російський слід. Адже саме в Росії існують регіональні уряди та так звані законодавчі збори. На те, щоб дізнатися базові дані про державний та правовий устрій України, російським пропагандистам традиційно розуму не вистачило”, – підкреслив Баркар.
До речі, при пошуку відповідного фейкового відео у TikTok, наше видання натрапило на цілий стос таких відео та йому подібних. Будьте обережні.
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