Умови працевлаштування у Словаччині українців які навчаються у словацькому ВНЗ та інших громадян

Головною метою українських випускників, які обирають для отримання вищої освіти університет Коменського в Братиславі чи інший словацький ВНЗ, є отримання професійних знань та навичок. Дипломи, видані місцевими навчальними закладами, високо котируються в Європі та в усьому світі, тож перспектив для кар’єрного зростання безліч. Але студентське життя не обмежується відвідуванням лекцій, виконанням домашніх завдань та участю у наукових дослідженнях. Також нещодавні школярі відвідують вечірки, ходять на побачення, а багато хто ще й підробляє. Багато хто, задумується чи варто працювати під час навчання, та шукає вакансії для іноземних студентів.

Головні причини для пошуку підробітку

Зарахування до будь-якого з ВНЗ Словаччини автоматично дає можливість отримання посвідки на проживання з правом на працевлаштування. Отже, студенти легально можуть працювати в країні, хоча й з обмеженнями – не більше 20 годин щотижня. Ліміт встановлений для того, щоб молодь не переробляла і все ж таки основні сили спрямовувала на здобуття освіти та відпрацювання професійних навичок.

Ніхто не зобов’язує учнів працювати, але приблизно дві третини студентів це роблять. Причин для підробітку чимало:

Можна підтягнути словацьку мову – при вступі у студента мають бути базові знання, але для комфортного життя в іншій країні їх недостатньо. Працюючи, ви можете постійно тренуватися та вивчати не канцелярську, а живу мову, зокрема сленг та діалекти. Вдається більше дізнатися про менталітет та культуру словацького народу. Чим більше ви знаходитесь в оточенні місцевих, тим простіше та швидше вдається адаптуватися в новому соціумі, дізнатися багато цікавих традицій і знайти друзів. Не доводиться просити гроші у батьків на поточні потреби – підробіток дозволяє мати невеликий, але власний заробіток, який можна витрачати на розваги, подорожі, купівлю речей та подарунків, побачення тощо. Немає часу нудьгувати та сумувати. Не секрет, що багато випускників сильно прив’язані до сім’ї, тому важко переживають розлуку, і найкращим способом покращення настрою та порятунку від важких думок є робота. Є можливість відпрацювати професійні навички та завести корисні знайомства.

Вакансії, на які готові взяти студентів різноманітні. Більшість, звичайно ж, влаштовується у сфері обслуговування (у ресторанах, магазинах, салонах краси, кафе, барах), оскільки саме там можлива часткова зайнятість. Але є також пропозиції офісної роботи, хоча у них великий конкурс. Інколи місцеві та іноземні компанії пропонують посади конкретним студентам із перспективою подальшого постійного працевлаштування.

Основною законодавчою базою для працевлаштування громадянина іноземної держави у Словакії є Закон про проживання іноземців (Закон № 404/2011 Зб.) та Закон про служби зайнятості (Закон № 5/2004 Зб.). При працевлаштуванні іноземця необхідно визначити, з якої країни потенційний працівник.

Працевлаштування іноземця, який є громадянином так званих третіх країн

Громадянами третіх країн в Словакії за законом вважаються громадяни всіх країн, крім країн ЄС, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії. Така особа – іноземець може бути працевлаштована з місцем роботи на території Словацької Республіки, якщо:

є власником синьої карти Європейського Союзу,

отримав дозвіл на тимчасове проживання з метою працевлаштування на підставі підтвердження можливості заміщення вакантної посади,

отримав дозвіл на роботу та отримав дозвіл на тимчасове проживання з метою працевлаштування,

отримав дозвіл на роботу та дозвіл на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї протягом перших 12 місяців після надання дозволу на проживання,

отримав дозвіл на працевлаштування та дозвіл на тимчасове проживання громадянина третьої країни, якому надано статус довготермінового резидента в державі-члені Європейського Союзу, протягом перших 12 місяців з моменту надання дозволу на проживання. або

відповідає умовам, згідно з якими для працевлаштування йому не потрібне підтвердження можливості заміщення вакантної посади або дозвіл на працевлаштування.

Якщо іноземцю потрібен дозвіл на працевлаштування, підтвердження можливості зайняти вакантну посаду або він має блакитну картку ЄС, він може працювати лише в рамках трудових відносин (за трудовим договором).

Тимчасове проживання з метою працевлаштування надається відділом поліції на максимальний термін 5 років.

Винятком є ​​тимчасове проживання з метою сезонного працевлаштування , коли проживання надається максимум на 180 днів протягом 12 місяців поспіль. У випадку, якщо термін дії проїзного документа іноземця менший ніж 180 днів, відділ поліції надає дозвіл на тимчасове проживання не більше, ніж на термін дії проїзного документа.

Документи, що додаються до заяви, не повинні бути старші 90 днів, за винятком документів реєстру. Усі документи повинні бути оригіналами або нотаріально засвідченими фотокопіями. Заяву про дозвіл на тимчасове проживання подає громадянин третьої країни на офіційному бланку . Під час подання громадянин третьої країни повинен надати дійсний проїзний документ.

22 березня 2022 року Національна рада Словацької Республіки ухвалила Закон №. 92/2022 зб. про деякі інші заходи у зв’язку з ситуацією в Україні (так званий Lex Ukraine), який змінює низку законів і який набрав чинності 30.03.2022.

Одним із змінених законів є Закон №. 480/2002 про притулок, якою Уряд Словацької Республіки затвердив декларацію про надання тимчасового притулку громадянам України та членам їхніх сімей у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні. Громадянин, який посвідчує свою особу паспортом або ID-карткою, отримає тимчасовий притулок одразу після реєстрації, в іншому випадку рішення буде прийнято протягом 30 днів.

Початок надання тимчасового притулку – з 1 березня 2022 року. Поки що передбачено до 4 березня 2023 року.