Зачем нужна легализация диплома: процесс, значение и проблемы
Документы имеют юридическую силу в стране, где выдавались. Однако при переезде в другое государство они теряют значимость. Это касается многих документов, в том числе и свидетельствующих об образовании, – отмечают эксперты компании Legalab.
Для придания им юридической силы выполняется легализация дипломов с целью трудоустроиться или продолжить обучение за границей.
Процесс различается в зависимости от того, в какую страну планируется подача документов об образовании. Государства, подписавшие Гаагскую конвенцию, признают дипломы, если на них стоит апостиль. В других странах легализация диплома проходит сложнее. Необходимо заверить копию и перевод документа, а также поставить печати Минюста и МИДа.
Важность легализации диплома для его признания и использования
Без такой процедуры документ не будет считаться действительным на территории другого государства, кроме Украины. В результате обучение или трудоустройство будет невозможным. Легализация диплома о высшем образовании предусматривает заверение аттестата и приложений. Те, кто планирует выезд за границу, сталкиваются с такими проблемами:
- затягивание процесса;
- ошибки в оформлении;
- незнание особенностей легализации в конкретной стране.
Относительно последнего пункта процесс разнится, – отмечают специалисты компании. Например, для ОАЭ требуется двойная легализация. Необходимо снять копию с диплома, заверить ее нотариально, проставить печати министерств, перевести и заверить перевод. Затем начинается второй круг легализации с проставлением печатей министерств. Из-за того, что процесс протекает по-разному для отдельных стран, необходимо знать специфику оформления в каждом конкретном случае.
Проблемы и вызовы при легализации диплома
Бывают случаи, когда необходимо быстро заверить документ, а времени стоять в очередях нет. РВ таком случае эксперты Legalab рекомендуют обратиться к специалистам бюро переводов в котором легализация диплома проходит с учетом требований заказчика. Достаточно прислать на почту скан-копии документа и сопутствующих приложений. Сотрудники бюро сообщают о сроках выполнения работы и ее стоимости.
Информация различается в зависимости от государства, куда направляется лицо. После оформления образовательных документов следует их доставка. Сотрудники бюро могут предоставить бесплатную консультацию. Каждый текст проходит проверку, а минимальный срок перевода составляет 2 часа, – говорят специалисты Legalab.Tweet