Заместителем генпрокурора стал Роман Говда: что о нем известно

Ранее исполнявший обязанности руководителя столичной прокуратуры Роман Говда был назначен первым заместителем генпрокурора.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, 29 июля Романа Говду представили коллективу ОГП.

Отмечается, что новый замгенпрокурора работает в органах прокуратуры с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора. 30 апреля 2020 года он был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»