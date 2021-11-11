Жодних фото з дикими тваринами та заборона на жорстоку дресуру: в Україні набув чинності зоозахисний закон

В Україні набули чинності зміни до положень законодавства, які підсилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Про це повідомили у Національній поліції України, передає УНН.

З-поміж іншого, зміни передбачають наступні заборони:

— жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин та безпритульних тварин;

— умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути;

— порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини;

— надавати фотопослуги з дикими тваринами;

— дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

— дресувати тварин у жорстокий спосіб;

— жебракування з тваринами, в т.ч. безпритульними;

— залишати тварину без можливості укриття в приміщенні, або в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини, а також при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C;

— пропаганда жорстокого поводження з тваринами.

— замуровування тварин у підвальних приміщеннях;

— залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо;

— убивство тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин;

— регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами та за допомогою евтаназії. Дозволяється лише біостерилізація, влаштування у притулок.

Також нормується довжина повідця тварини на прив’язі — не менше 20 метрів, для сторожових собак — не менше 10 метрів.

“Відповідно до ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я”, — відзначили у поліції.

А ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка протягом року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення — накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.