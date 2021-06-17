Евро-2020: Сборная Украины с трудом переиграла Северную Македонию

Сборная Украины в на поле Национального стадиона в Бухаресте провела поединок второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы C против национальной команды Северной Македонии и уже к перерыву сумела отличиться двумя забитыми мячами.

Однако во втором тайме подопечные Шевченко отдали преимущество македонцам и чуть не поплатились за это. Те сумели забить гол с пенальти и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Украинцы не забили пенальти, ошибся Малиновский.