Через російський удар по Харкову є пошкодження електромережі, поранено жінку

Внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову є пошкодження електромережі та одна поранена жінка.

Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

“Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом”, – написав Синєгубов у Telegram.

“За уточненою інформацією фахівців обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи”, – зазначив голова ОВА.

Зі слів голови ОВА, фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору.