Четверо людей загинули в результаті обстрілу окупантами поліклініки з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові

Російські окупанти обстріляли поліклініку з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові, четеро загиблих, повідомили у поліції Харківщини.

«Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли», — повідомили у поліції.

Як вказано, сталося це сьогодні, близько 7:45. «Силами російської федерації обстріляно міську поліклініку у Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться», — вказали у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності. // УНН