До 8 років за гратами засуджено чотирьох громадян України за спробу організувати терористичний акт

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури чотирьох громадян України заочно визнано винними у незакінченому замаху на здійснення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).

Їм призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що на початку 2014 році мешканець Львівщини підтримував терористичні організації ДНР та ЛНР щодо насильницької зміни меж території та держкордону України. В забороненій соцмережі «Вконтакті» чоловік налагодив спілкування з іншими обвинуваченими, які поділяли його погляди і були проросійськи налаштовані.

Згодом фігуранти, за попередньою змовою, спланували вчинити терористичний акт на одній із електропідстанцій області. Чоловіки спільно розробили план дій та ролей. Згідно плану обвинувачені мали встановити на території електропідстанції саморобний радіокерований вибуховий пристрій.

Однак, вони свої злочинні дії не довели до кінця, оскільки були затримані правоохоронцями.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ у Львівській області.