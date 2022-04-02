Інфраструктура Кременчуцького НПЗ повністю знищена «асвабадітєлямі» — Полтавська ОДА

Внаслідок масованого обстрілу Кременчуцького НПЗ інфраструктура підприємства повністю знищена.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

«Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу», — йдеться у його повідомленні.

За його словами, екологічної катастрофи в регіоні немає, а ДСНС контролює ситуацію.

«Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує. Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», — зазначив Лунін.

Нагадаємо, у Миколаєві кількість жертв обстрілу будівлі ОДА зросла до 35. Тіла загиблих продовжують вилучати з-під завалів. // УНІАН