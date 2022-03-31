Київські поліцейські затримали чоловіка, який у своєму помешканні зберігав зброю та боєприпаси

Вилучені під час обшуку речові докази правохоронці направили на проведення експеризи. Також у мобільних телефонах затриманого виявлено фото та відео роботи системи протиповітряної оборони.

У ході відпрацювання оперативної інформації слідчі Оболонського управління поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили та затримали чоловіка, який у своїй квартирі зберігав зброю та боєприпаси. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументовала злочин.

«Під час невідкладного обшуку ми виявили незаконні предмети. Вилучено автомат, 180 патронів, штик-ніж та два мобільні телефони, в яких мітились фото і відеофайли роботи систем ПВО. 50-річного місцевого мешканця було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено фігуранту про підозру у злочині, передбаченому частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», — розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Вилучені боєприпаси направлено для проведення відповідної експертизи. У межах досудового розслідування ми також перевіряємо ймовірну причетність правопорушника до диверсійно-розвідувальних груп. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва