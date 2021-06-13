Лидеры «Большой семерки» назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали вывести свои войска

Лидеры стран-членов «Большой семерки» назвали Россию не посредником, а стороной конфликта на Востоке Украины и призвали страну-агрессора вывести оттуда свои войска.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, передает УНН.

«Мы вновь подтверждаем свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах. Мы призываем Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вывести российские войска на восточной границе Украины и на Крымском полуострове», — говорится в коммюнике.

Как отметили лидеры стран-членов «Большой семерки», они придерживаются твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на Востоке Украины, а не посредником. Также они подтверждают свою поддержку Нормандского процесса для обеспечения реализации Минских договоренностей, призывают Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивизму и снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

«Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов, поощрению дальнейшего прогресса в реформировании», — говорится в коммюнике.