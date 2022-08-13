«Ми не дозволимо зневажати ЗСУ й волонтерів»: Геращенко відповіла на звернення «слуги» Безуглої до СБУ

Народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у відповідь на звернення Мар’яни Безуглої до СБУ дослідити роботу низки волонтерів щодо “підриву національноі безпеки” заявила, що подібні заклики руйнують єдність між військовим і політичним керівництвом України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла нещодавно опублікувала допис у якому звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між низкою волонтерів.

“Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і “мережі”) як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища — ідеальний плацдарм для роботи РФ з внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь”, – заявила Безугла.

Натомість Ірина Геращенко відреагувала на вимогу Мар’яни Безуглої до СБУ дослідити зв’язок між Яною Зінкевич, Мирославом Гаєм, Даною Яровою, Михайлом Макаруком, Борислава Березою та іншими. Вона зазначила, що всі ці особи – свідомі громадяни України, які з 2014 за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу.

“Будь-які брудні натяки на якісь комерційні зв’язки, звинувачення, що своїми діями вони якось підривають єдність між військовим й політичним керівництвом країни і заклик до СБУ дослідити їх роботу “по підриву національної безпеки країни” є неприпустимими. Це – реальна образа воїнів і волонтерської спільноти, конкретний приклад мови ненависті і ворожнечі під час війни, протиставлення частин суспільства, які мають різні політичні погляди, але сьогодні об’єдналися навколо захисту країни від ворога”, – наголосила співголова фракції “Європейська Солідарність”.

Окрім, того варто зазначити, що нещодавно Мар’яна Безугла посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою.

Конфлікт розпочався під постом у Facebook народної депутатки від “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко, про закупівлю бронеавтомобілів та іншої техніки на потреби ЗСУ. Безугла натякнула, що волонтерка Дана Ярова є “фейковим волонтером”. Також вона помітила, що футболка Дани Ярової коштує 11 тисяч гривень та зауважила це лише підтверджує факт “заробляння на волонтерці”.

Натомість Дана Ярова у відповідь написала на своїй сторінці у Facebook, що виставляє свою легендарну футболку на аукціон. “Це оригінал, Мар’яна права. Коли купляла – не пам’ятаю. Але на розпродажу в США, онлайн, чим займаюсь вже років 5. Купівлею якісного одягу всій сім’ї за кордоном на аукціонах. Я її навіть випру. З автографом. Ну що, стартова 300 грн. Хто більше?Всі кошти на ЗСУ”, – зауважила Дана Ярова.

Ірина Геращенко також прокоментувала цю ситуацію: “Всьому є межа. Ми не дозволимо нікому ображати і зневажати наших воїнів і волонтерську спільноту. Ми не дозволимо жодного хамського випаду щодо Яни Зінкевич, яку знають і шанують мільйони українців. Яка врятувала тисячі життів наших воїнів і є важливою частиною нашої політичної команди. Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії “Слуга народу” очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них”.

Пізніше стало відомо, що футболку продали за 39920 грн. “Ну що, футболку продано за 39920 грн. Гроші на ЗСУ. Мар’яні тільки не кажіть”, – написала у Facebook Дана Ярова.

Волонтери підтримали колегу та відповіли на звинувачення Мар’яни Безуглої.

Речник волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook написав: “Заяви депутатки від партії “Слуга народу” Мар’яни Безуглої в бік моєї посестри-волонтерки Дани Ярової, що відповідали стилю Безуглої – без аргументації та доказів, сприймаю як образу волонтерів, що на відміну від пані Мар’яни, дійсно допомагать ЗСУ. Оскільки, пані депутатка є посадовою особою, я публічно вимагаю привселюдних її вибачень”.

Окрім того, громадський діяч та позафракційний народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року, а нині військовослужбовець Борислав Береза також висловив свою підтримку Дані Яровій.

“Безугла дозволяє собі нападати на волонтерів. Це очевидний перебір. Безугла – це еталонний апофеоз некомпетентності поєднаний із театром абсурду. У будь-якому випадку, ідіот залишається ідіотом, навіть якщо він має мандат народного депутата. Але цей ідіот загрався. І я раджу Офісу президента України взяти до уваги поведінку Безуглої. Бо якщо їй усюди вважаються змови, а зарозумілість заважає адекватно сприймати реальність, то без професійної допомоги психіатра вона не впорається”, – зазначив Борислав Береза.

Депутат Київради від політичної партії “Європейська солідарність” та військовий ЗСУ Олександр Погребиський також підтримав Дану Ярову.

“Дана Ярова – це не дивлячись ні на що, просто невтомний бульдозер з допомоги всім і вся абсолютно всі роки війни! А є горе-політики, які у своїх єзуїтських манерах, вже не знають як підняти увагу до себе, через просто ганебне оббріхування тих хто не здається і йде напролом і вперед! Хотів би звернутись до лідерів Мар‘яни: просто загальмуйте її, бо точно перейшла дозволене між “посміятись з недолугого коментаря” до “роз‘єднує міцну цілісну громадську й активістську спільноту”, – наголосив Погребиський.

Натомість журналіст Сергій Висоцький зауважив : “Мар‘яна, замість того, щоби бігати озброївшись зверненнями до СБУ за всіма хто вас не любить і не сприймає, зверніться до спеціаліста, який підкаже вам чому потреба в нелюбові сидить в самому патерні вашої життєвої стратегії й провокує вас на подібні ідіотські дії! Почитайте книжки, помедитуйте, зверніться до різної просвітницької літератури! Займіться чимось менш деструктивним для себе та свого оточення, та не заважайте своїм спамом СБУ працювати”.

“Трішки ненависті ввечері. Чергове біле пальто з влади, заплямоване кров‘ю цивільних розповідає усім, яка влада ідеальна і робить все для перемоги”, – прокоментувала цю ситуацію командирка медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич.

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