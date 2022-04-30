На Харківщині повідомлено про підозру служителю храму за виправдовування агресії РФ щодо України

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, служитель храму у Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ.

Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.