На Кіровоградщині затримали двох осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності на користь Росії

Під час огляду речей у них виявили шеврони й індивідуальні елементи форми російських збройних сил.

Поліцейські Кіровоградщини спільно з представниками територіальної оборони викрили двох осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Автомобіль підозрюваних зупинили під час перетину межі з Кіровоградською областю. Під час перевірки документів наряд блокпоста встановив, що водій і пасажир — уродженці Російської Федерації.

«Під час ретельного огляду транспортного засобу в салоні та багажному відділенні виявлено шеврони та індивідуальні елементи форменого одягу приналежності до російських збройних сил, тактичні рукавички, набої до автоматичної зброї, військові штик-ножі, корпус від ручного протитанкового гранатомета», — повідомили в Нацполіції.

На технічних носіях підозрюваних, як зазначили правоохоронці, «виявили відомості, які можуть вказувати на те, що вони перебували на території України з метою ведення військової розвідки на користь країни-окупанта». Наразі затриманих передали співробітникам СБУ. // LB.ua