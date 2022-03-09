На Київщині через обстріли окупантом загинуло подружжя та поранено дитину — розпочато кримінальні провадження

Броварська, Бучанська та Вишгородська окружні прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ з танку обстріляли автомобіль поблизу с. Шевченкове Броварського району, внаслідок чого загинуло подружжя.

Також у селі Заворичі через обстріли окупантом загинув чоловік, 3 мирних мешканці отримали поранення, згоріла церква.

Цього ж дня під час переходу річки Ірпінь зі сторони Гаврилівки, 10-річна дівчинка внаслідок ворожих обстрілів отримала наскрізне уламкове поранення. На теперішній час дитина перебуває у лікарні.

У селі Козаровичі Вишгородського району збройні сили РФ зі стрілецької зброї відкрили вогонь по мирному населенню – поранено чоловіка та жінку.

Прокурори Київщини документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил Російської Федерації з метою притягнення винних до відповідальності.

Офіс Генпрокурора