На Луганщині окупанти масово вивозять обладнання з лікарень та шкіл, усе мінують – Гайдай

У Луганській області російські окупанти масово вивозять медичне обладнання, грабують школи, а також мінують автошляхи, мости та адмінбудівлі.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу “FreeДОМ”, передає УНН.

“На сьогодні зі Сватового, Білокуракиного та Кремінної, з населених пунктів, які ми розвивали протягом трьох років, вивозиться все медичне обладнання, зі шкіл забирають проєктори, проєкційні екрани, комп’ютери. Вивозять усе. Також мінують дороги, мости, адмінбудівлі. Мінується все, щоб як мінімум загальмувати наступ”, – сказав Гайдай.

За словами очільника ОВА, мінування може загальмувати наступ українських захисників, проте не зупинить його.

Відповідаючи на запитання, чому окупанти застосовують “тактику спаленої землі” і займаються масовим мінуванням, Гайдай відповів, що їм “начхати” на людей, що там залишилися – росіяни “йшли захоплювати території та грабувати”. Зараз, додав він, бажання захищати вже пограбовані землі в них немає.