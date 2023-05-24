На Луганщині окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію

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У тимчасово окупованій Нижній Дуванці (Сватівський район) Луганської області російські окупанти стратили чоловіка за проукраїнську позицію

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

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Повідомляється, що російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали на допити. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Його стратили в рідній Нижній Дуванці.

“При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху”, – написав Лисогор у своєму Телеграм.

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