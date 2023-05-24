На Луганщині окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію

У тимчасово окупованій Нижній Дуванці (Сватівський район) Луганської області російські окупанти стратили чоловіка за проукраїнську позицію

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Повідомляється, що російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали на допити. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Його стратили в рідній Нижній Дуванці.

“При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху”, – написав Лисогор у своєму Телеграм.