Оборонці Чернігова відбили дві спроби просування російських військ та знищили багато техніки

За минулу добу у районі Чернігова українські захисники відбили дві спроби просування російських військових, розбили багато ворожої техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ», пише УНН.

«Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР «Торн» та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування «Північ» побажали оркам «Доброго ранку», знищивши вказані об’єкти», — повідомили у командуванні.

«Також за минулу добу оборонцями Чернігова було відбито дві спроби просування російських військових. Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та «Тигр». Інші втрати ворога уточнюються», — сказано у повідомленні.

Як вказали у командуванні, підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті — мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту.

«У районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію. «Ротація» орків на той світ пройшла успішно!» — зазначається у повідомленні.

«Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій», — підсумували у командуванні.

Генштаб ЗСУ вказує, що окупант хоче наростити сили у напрямку на Київ, стратегічні завдання із захоплення лівобережної України не виконані.