Обстріл окупантами приватного сектору у Святошинському районі столиці — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, вдруге за добу обстріляли з важкої артилерії територію Святошинського району столиці, а саме житлових кварталів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілі, торгівельне приміщення.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. За попередніми даними, жертв немає. Інформація щодо постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюються.

Досудове розслідування здійснює Святошинське управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Прокурори та поліцейські вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів РФ для притягнення винних осіб до відповідальності.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази на електронну платформу: https://warcrimes.gov.ua

Київська міська прокуратура