Окупанти перекидають війська до аеропорту в Гомелі, щоб збільшити інтенсивність обстрілів ракетами – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують перекидати війська до військового аеропорту в Гомелі (Білорусь) з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Зокрема, на Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу.

У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО «С- 300» для їх прикриття.

Окрім цього, російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

За отриманою інформацією, залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

У російській федерації розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

Тим часом, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли.