Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові порушення ЗФ РФ та їх найманців Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, зокрема — пунктів «про заборону на застосування вогню» та «про заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і їх околицях».

Окупанти продовжують вести обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння.

Зокрема, 26 червня в період з 06:40 до 09:30 було зафіксовано три обстріли з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі окупованих населених пунктах Заїченко та Пікузи у напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове та Талаківка. Обстріл здійснювався із застосуванням мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни).

Під час верифікації, проведеної спостережною групою УССЦКК, дослідження вирв, розриву снарядів і решти фрагментів від боєприпасів, встановлено факт застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм.

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності. Вищезгадані боєприпаси постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 “Нона-СВК” російського виробництва з метою їх утилізації.

Варто зазначити, що 2Б16 «Нона-СВК» на озброєнні Збройних Сил України не перебуває.

Використання збройними формуваннями Російської Федерації забороненого озброєння викликає серйозну стурбованість, оскільки це несе пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.

Дії такого роду свідчать про явне небажання ЗФ РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на ескалацію напруженості по всій лінії розмежування сторін.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation