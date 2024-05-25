Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 13.30 25.05.2024

Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед.

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 44.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень тут зросла до восьми. На даний час тривають бої в районі Вовчанська (тут окупанти використали шість КАБів) та Липців (чотири КАБи).

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано шість бойових зіткнень. Два з них тривають поблизу Петропавлівки та Стельмахівки.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети. Підрозділи Сил оборони дві ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває єв районі Кліщіївки.

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилась більш ніж втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень. Шість з них ще тривають поблизу Калинового, Яснобродівки та Сокола. В районі Галицинівки окупанти застосували чотири КАБи.

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Новоандріївки. Одне боєзіткнення ще триває.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни виснажують бойовий потенціал російських окупантів, дають відсіч противнику та посилюють власні оборонні рубежі.

Підтримуємо Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ