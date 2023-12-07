Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 07.12.2023

Триває шістсот п’ятдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 39 авіаційний удар, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”, 12 ворожих дронів знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Клюси, Михальчина Слобода Чернігівської області; Фотовиж, Вовківка, Волфине, Яструбине, Басівка, Могриця Сумської області; Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Терни Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Старомайорське, Урожайне, Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку, сили оборони відбили 6 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Копані Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Чарівне, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Шляхове, Веселе, Миколаївка, Тягинка, місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ