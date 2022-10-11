У Запоріжжі під завалами зруйнованого росіянами будинку знайшли тіла шістьох загиблих

У центрі Запоріжжя під завалами будинку, в який 10 жовтня влучила ракета, знайшли тіла шістьох загиблих.

Про це Укрінформу повідомили в Запорізькій ОВА.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетних обстрілів / Фото: Альберт Кошелев. Укрінформ

“Станом на зараз відомо про шість загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, в який влучила ракета”, – сказали в ОВА.

Раніше повідомлялось, що 10 жовтня вночі ворог вдарив по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок, зруйнувавши під’їзд.