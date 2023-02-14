До 14 років за ґратами проведуть чотири агенти РФ, які корегували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників агентурних мереж російських спецслужб.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках.

Також вони «зливали» агресору інформацію про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали російських агентів у ході спецоперацій на території Донецької та Луганської областей.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від 9 до 14 років ув’язнення.

Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого «зв’язкового» з підконтрольного загарбникам «мдб днр».

Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот «пресслужби народної міліції днр». Для маскування розвідувально-підривної діяльності – зареєструвався у месенджері під псевдонімом «чиполіно».

Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої «республіканської гвардії днр» через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини.

Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєверодонецька, який перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу рф та надсилав йому координати базування українських військ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України