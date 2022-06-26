Поліцейські збирають докази російського воєнного злочину на Рівненщині (фото)

Вчора, 25 червня, ракети рашистів влучили у об’єкти цивільної інфраструктури у райцентрі Сарни. Зруйновано станцію техобслуговування автомобілів з мийкою та ще один комплекс по ремонту авто. Частково пошкоджено також приватні будинки, розташовані неподалік.

За попередньою інформацією загинули четверо осіб, двоє травмованих у тяжкому стані в реанімації, іще семеро зверталися за медичною допомогою.

На місці події працювало керівництво області, поліцейські та вибухотехніки, представники СБУ та прокуратури. Сьогодні вибухотехніки поліції продовжують обстежувати місце артобстрілу. Правоохоронці продовжують розбирати завали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Відділ комунікації поліції Рівненської області