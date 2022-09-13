Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину

Окупант розповів, що після наступу ЗСУ його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

Прикордонники полонили російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуївський район Харківщини. Окупант розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Товариш полоненого підірвався, коли зайшов у заміновану росіянами лісопосадку, а його самого затримали українські прикордонники. Він виявився громадянином РФ 2001 року народження.

Росіянин служив в одній із частин, що постійно дислокується в Калінінградській області, на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

Він повідомив, що його САУ 2С3 “Акація” у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглась в Україну на початку березня. З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв, Печеніги та Коробочкине. Це тривало до 11 вересня, коли ЗСУ розбили ворожий дивізіон і змусили окупантів тікати.

LB.ua