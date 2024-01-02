Керівництво рф продовжує політику приховування інформації щодо злочинів різного характеру скоєних зс рф, а також фактів що свідчать про деморалізацію особового складу.

За інформацією джерел у Брянській, Курській та Бєлгородській областях рф рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року.

Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування. Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в рф, оскільки такі випадки є масовими й стосуються РОВ на ТОТ сходу і півдня України.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен може допомогти солдатам зс рф демобілізуватись. Для цього необхідно повідомити розташування військових баз ворога за посиланням. // Спротив