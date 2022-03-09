Російські льотчикі розбомбили пологовий будинок у центрі міста Маріупіль та лікарню

У Маріуполі під час нальоту російської авіації знищено пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче і терапевтичне відділення.

Як передає Укрінформ, про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Фейсбуці.

«Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!», — заявив Кириленко.