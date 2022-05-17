Російські окупанти під дулами автоматів організовують «туристичний сезон» на захопленій Херсонщині

Окупанти під дулами автоматів організують туристичний сезон на Арабатській Стрілці (Херсонська область). Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні та магазини.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на заяву Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

За її словами, санаторії та бази відпочинку тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. У свою чергу рашисти вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях Херсонської області. Вони змушують херсонських бізнесменів «створювати безпечні й комфортні умови» для відпочивальників.

«Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами «відпочивальників» будуть постійно пролітати винищувачі, військові гелікоптери та ракети, які несуть смертельну зброю. Серйозну тривогу викликає й екологічна ситуація в акваторії Азовського моря», — повідомила омбудсмен.

Денісова зазначила, що рф грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні», — резюмувала вона.