Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною (відео)

Про це говорить один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських силовиків.

На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

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Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.

І на окупантів не чекає в Україні ніщо і ніхто, крім смерті!

СБУ