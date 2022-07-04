Росіяни вкотре обстріляли ракетами Сумщину, пошкоджено школу (фото)

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Ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді.

Як повідомляє оперативне командування «Північ», о 13:07 з території РФ був здійснений обстріл Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено приміщення школи / фото facebook.com/kommander.nord

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено приміщення школи / фото facebook.com/kommander.nord

Зокрема, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді.

Попередньо, ніхто не постраждав / фото facebook.com/kommander.nord

«Пошкоджено приміщення школи. Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня», — зазначили в командуванні. // УНІАН

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