Росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні

Російські військові обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула та двоє осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram:

“Армія РФ обстріляла Берислав. Є загибла та поранені. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів.

Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані”.

Крім того, постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості. // УП