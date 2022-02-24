Россия начало масштабную кибератаку на Украину: вирусы распространяются через поддельные правительственные сайты

Тип вредоносного ПО, развернутого на поддоменах stun[.]site, а также регистратор домена совпадают с теми, что уже использовались в предыдущих кибератаках на украинское правительство в апреля 2021 года, а также на правительство Грузии. Об этих атаках сначала сообщила FortiGuard Labs, а затем Intezer. В ходе этих кибератак на адреса различных организаций в Украине и Грузии, связанных с безопасностью, рассылались фишинговые электронные письма с использованием уловок социальной инженерии с такими темами как: «Новый вариант COVID-21» и «Срочное обновление компьютера». Цель злоумышленников состояла в том, чтобы украсть конфиденциальные документы и файлы и установить Saint Bot Downloader на компьютеры жертв. В Украине атаки были направлены среди прочего на организацию ветеранов АТО.

Специалисты Intezer, как и ряд других специалистов в сфере кибер-безопасности исследователей, атрибутировали эти атаки хакерскому отделу ГРУ, известному как APT28 или Fancy Bear. Их вывод был основан не только на анализе мишеней (связанных с государственной безопасностью ведомствах, представляющих интерес для российского государства), но и на сходстве между этими атаками и предыдущими подтвержденными кампаниями APT28. К ним относятся предыдущее использование фишинговых тем, связанных с Covid-19 и НАТО, для нападения на Украину, использование вредоносного ПО AutoIt, использование шестнадцатеричного кодирования, пакетных файлов, командных оболочек и сценариев cmd. Кроме того, исторические IP-адреса, стоящие за доменными именами, которые использовались в качестве центров управления и контроля, принадлежали российским владельцам.

Домен, на котором были обнаружены украинские клонированные правительственные сайты, явно связан с тем же субъектом, который стоял за атаками 2021 года. По словам исследователя угроз Снорре Фагерланда, впервые обнаружившего кластер субдоменов сайтов-клонов, об этом свидетельствуют не только шаблоны доменных имен (домены, использовавшиеся в кампании 2021 года, включали eumr[.]site, 3236[.]site 3237[. ]сайт 3238[.]сайт), но и общностью вредоносного ПО, размещенного на этих сайтах, и stun[.]сайта.

Несмотря на схожесть размещенных вредоносных программ, недавно обнаруженный командный центр хакеров (отключенный после того, как специалисты в области кибер-безопасности предупредили хостинг-провайдеров о найденной вредоносной программе) отличался от сайтов 2021 года тем, что на нем размещались клоны государственных украинских веб-сайтов, нацеленные на широкие слои населения, а не на узкую группу организаций, связанных с безопасностью, которые могут владеть закрытыми конфиденциальными данными. Кроме того, большинство выявленных клонированных сайтов содержат разделы входа в систему, которые могут быть полезны для кражи учетных данных в фишинговых кампаниях. Единственным исключением был субдомен, созданный для входа в систему для депутатов украинского парламента.

Субдомены, размещенные на этом веб-сайте, включали клон веб-сайта Министерства юстиции, ранее находившийся на сайте http://erb.minjust.gov.ua.stun[.] и впервые обнаруженный в интернете 21 декабря 2021 года, а также портал администрации президента, ранее http://petition.president.gov.ua.petition.president.