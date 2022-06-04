Швейцария официально запретила Дании и Германии поставить Украине БТРы Piranha III и боеприпасы к ЗСУ Gepard

Об этом сообщает Schweizer Radio und Fernsehen. Германия хотела передать Украине 12,4 тысяч единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок Gepard и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Дания — 22 бронетранспортера Piranha III швейцарского производства отмечает издание Медуза.

«В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт», — отмечается в заявлении швейцарского правительства